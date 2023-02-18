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В Минусинске отец хотел выбросить с 5-го этажа 2-летнюю дочь, но помешала соседка

В Минусинске отец хотел выбросить с 5-го этажа 2-летнюю дочь, но помешала соседка

Региональное управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю сообщило о том, что в городе Минусинск удалось предотвратить убийство, 25-летний гражданин под влиянием спиртного, пытался выбросить в окно свою дочку, которой всего два года.

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