Батыр-перемога 80-го уровня

Виктор Луговой

"каждый день что-то прорывает, горит, взрывается, в домах половины казахстанцев холодно, в подъездах сосульки”, Ой, да я научу, я щас научу. Горит же? Взрывается? Знач, тепло усё-таки есь, просто оно не там. Ну, и... карочи, у кого холодно и сосульки, тем ннада рысью тудой, где загорелось-взорвалось. И - грецца от щирой души. "Тепло, голубчик Морозушко!!" (цы)