Сейчас вам будет явлена в 2-х актах трагическая, но поучительная история из страны, победившей Наполеона, — из Казахстана! Трагедия называется “Отопление в декабре”! Акт 1.
Батыр-перемога 80-го уровня
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лл
лина любимцева
В ЮРТЫ!!... В юрты теперь пусть переселяются. И обогреваются КОСТРАМИ.
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15 час.
Виктор Луговой
"каждый день что-то прорывает, горит, взрывается, в домах половины казахстанцев холодно, в подъездах сосульки”, Ой, да я научу, я щас научу. Горит же? Взрывается? Знач, тепло усё-таки есь, просто оно не там. Ну, и... карочи, у кого холодно и сосульки, тем ннада рысью тудой, где загорелось-взорвалось. И - грецца от щирой души. "Тепло, голубчик Морозушко!!" (цы)
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15 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Похоже отопление в Казахстане может существовать только в комплекте с русскими. НЕТ русских - нет отопления...
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14 час.
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