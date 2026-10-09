Конституционный суд рассмотрел жалобу Сафонова по делу об алиментах

Конституционный суд России в четверг рассмотрел дело о проверке конституционности нормы Семейного кодекса РФ об установлении алиментов по жалобе футболиста Матвея Сафонова, передаёт корреспондент РИА Новости.
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