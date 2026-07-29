Скандал с избиением туристки разделил грузин на «европейских» и настоящих

Виктор Гайдуков

Стыд и позор. Где же разрекламированное грузинское гостеприимство? А где старинные традиции грузинского народа? Разве они позволяют мужчине врываться в комнату к женщинам и начинать кулачную расправу, с нанесением увечий? Неужели европейские педофилы победили грузинскую гордость? Или опять деньги, деньги и ничего кроме денег уже ценностью не является?