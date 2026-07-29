Скандал в отеле Agarani Estate в Грузии разгорелся с такой скоростью, что позавидовал бы любой профессиональный пиарщик.
Скандал с избиением туристки разделил грузин на «европейских» и настоящих
Комментарии
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Виктор Гайдуков
Стыд и позор. Где же разрекламированное грузинское гостеприимство? А где старинные традиции грузинского народа? Разве они позволяют мужчине врываться в комнату к женщинам и начинать кулачную расправу, с нанесением увечий? Неужели европейские педофилы победили грузинскую гордость? Или опять деньги, деньги и ничего кроме денег уже ценностью не является?
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1 м.
Надежда Надежда
Как говорят, так и оправдываются, как привычнее 😅
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1 м.
Misha Glusch
интересно, что придурки вообще туда ездят?
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1 м.
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