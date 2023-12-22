США намерены профинансировать проведение реформы здравоохранения на Украине

АндрейБорков

Ну вот и все, вот и звездец хохлам! Америкосы финансируют реорганизацию системы здравоохранения на УкРуине, а это значит лечить укрошумеров будут или за бабло не меряное или хер на рыло, а не лечение. Бабла у укропитеков не очень много, по этому большая часть лечится вряд ли сможет. К потерям УкРуины на полях СВО скоро добавятся медицинские потери, при чем последние запросто могут быть в разы больше чем от СВО. Искренне рад за укропитеков, земля вам, бывшие родственнички, стекловатой.