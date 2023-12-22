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США намерены профинансировать проведение реформы здравоохранения на Украине

США намерены профинансировать проведение реформы здравоохранения на Украине

Агентство США по международному развитию (USAID) разрабатывает программу по содействию реформе системы здравоохранения на Украине.

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Комментарии
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АндрейБорков
Ну вот и все, вот и звездец хохлам! Америкосы финансируют реорганизацию системы здравоохранения на УкРуине, а это значит лечить укрошумеров будут или за бабло не меряное или хер на рыло, а не лечение. Бабла у укропитеков не очень много, по этому большая часть лечится вряд ли сможет. К потерям УкРуины на полях СВО скоро добавятся медицинские потери, при чем последние запросто могут быть в разы больше чем от СВО. Искренне рад за укропитеков, земля вам, бывшие родственнички, стекловатой.
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