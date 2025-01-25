«Это была классная ночь!» — уверен, именно так сегодня говорят севастопольские студенты, которые встретили Татьянин день в «Новом Херсонесе»Празднование Татьяниного дня с давних времен включало обязательное посещение молебна в храме, после которого студентов собирали за братской трапезой.