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«Это была классная ночь!» — уверен, именно так сегодня говорят севастопольские студенты, которые встретили Татьянин день в «Новом Херсонесе»

«Это была классная ночь!» — уверен, именно так сегодня говорят севастопольские студенты, которые встретили Татьянин день в «Новом Херсонесе»

«Это была классная ночь!» — уверен, именно так сегодня говорят севастопольские студенты, которые встретили Татьянин день в «Новом Херсонесе»Празднование Татьяниного дня с давних времен включало обязательное посещение молебна в храме, после которого студентов собирали за братской трапезой.

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