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Царьград

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20-летний житель Куртамыша продал ружье ТОЗ-Б и получил 300 часов работ

20-летний житель Куртамыша продал ружье ТОЗ-Б и получил 300 часов работ

Двадцатилетний житель Куртамышского округа признан виновным в незаконной продаже оружия. Установлено, что в январе текущего года гражданин, руководствуясь корыстными мотивами и нарушая положения Федерального закона «Об оружии», реализовал своему знакомому тульское гладкоствольное ружьё модели ТОЗ-Б.

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