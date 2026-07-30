20-летний житель Куртамыша продал ружье ТОЗ-Б и получил 300 часов работ

Двадцатилетний житель Куртамышского округа признан виновным в незаконной продаже оружия. Установлено, что в январе текущего года гражданин, руководствуясь корыстными мотивами и нарушая положения Федерального закона «Об оружии», реализовал своему знакомому тульское гладкоствольное ружьё модели ТОЗ-Б.
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