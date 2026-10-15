Президент России Владимир Путин примет участие в юбилейном форуме «Деловой России», где обсудят развитие инвестиций, экспортный потенциал, поддержку АПК и туризма, научные разработки и свободные экономические зоны.
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