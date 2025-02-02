Попытка Украины обвинить Россию в ударе по интернату в Судже Курской области является информационной провокацией, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
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