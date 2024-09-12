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Дана Борисова рассказала, сколько денег ей дает новый возлюбленный из Лондона

Дана Борисова рассказала, сколько денег ей дает новый возлюбленный из Лондона

Известная телеведущая Дана Борисова охотно делится подробностями своей личной жизни. Недавно она рассказала Telegram-каналу «НЕОПРА, БЛИН!» о щедрости своего нового возлюбленного, который не жалеет средств на свою избранницу.

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