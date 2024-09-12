Дана Борисова рассказала, сколько денег ей дает новый возлюбленный из Лондона

Известная телеведущая Дана Борисова охотно делится подробностями своей личной жизни. Недавно она рассказала Telegram-каналу «НЕОПРА, БЛИН!» о щедрости своего нового возлюбленного, который не жалеет средств на свою избранницу.
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