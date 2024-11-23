Совладелец «Зимней вишни» вышел на свободу по УДО. Дал взятку за ввод здания ТЦ в эксплуатацию

Совладелец кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Вишневский вышел на свободу по УДОСотрудники пожарной охраны МЧС борются с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, 25 марта 2018 годаМаксим Киселев/РИА Новости Совладелец кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский, осужденный за взятку в рамках расследования пожара в ТЦ, вышел на свободу условно-досрочно.
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