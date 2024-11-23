Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 274 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    А это смотря КАКАЯ мощность боеприпаса! Ну, и высота нанесения удара. Если на высоте до 150-200 метров - это одно, ес...Закрытие бреши по...
  • Иван Ураганов
    За "Орешником" пойдёт "Каштан"Запад хотел эскал...
  • Олег Самойлов
    Боюсь, что пока по  наглосраксии и пиндостании не врежет Наш - НЕ дойдет!Доказали. Додавил...

Совладелец «Зимней вишни» вышел на свободу по УДО. Дал взятку за ввод здания ТЦ в эксплуатацию

Совладелец «Зимней вишни» вышел на свободу по УДО. Дал взятку за ввод здания ТЦ в эксплуатацию

Совладелец кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Вишневский вышел на свободу по УДОСотрудники пожарной охраны МЧС борются с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, 25 марта 2018 годаМаксим Киселев/РИА Новости Совладелец кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский, осужденный за взятку в рамках расследования пожара в ТЦ, вышел на свободу условно-досрочно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЖ
Александр Жигилий
А кто нибудь ответит- почему из 15 осуждённых по делу о гибели людей &quot;в зимней вишни&quot;- 10 - ть уже вышли на свободу по УДО? Получается сто не закон управляет справедливымиеакащанием а деньги? Иначе как это объяснить? Взятки при вводе опасного объекта, гибелььневинеых людей, и срочное &quot;освобождение&quot; по УДО???? Это что, премия такая??????
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх