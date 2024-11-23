Совладелец «Зимней вишни» вышел на свободу по УДО. Дал взятку за ввод здания ТЦ в эксплуатацию

АЖ

Александр Жигилий

А кто нибудь ответит- почему из 15 осуждённых по делу о гибели людей "в зимней вишни"- 10 - ть уже вышли на свободу по УДО? Получается сто не закон управляет справедливымиеакащанием а деньги? Иначе как это объяснить? Взятки при вводе опасного объекта, гибелььневинеых людей, и срочное "освобождение" по УДО???? Это что, премия такая??????