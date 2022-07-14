Очищенная вода оказалась вредной для здоровья: Эксперт рассказал, что нужно пить

По словам специалиста по питьевым и минеральным водам Дмитрия Морозова, многие производители бутилированных вод сейчас используют технологию обратного осмоса, которая фильтрует как различные микроэлементы, так и биоогранизмы, содержащиеся в воде.
По словам специалиста по питьевым и минеральным водам Дмитрия Морозова, многие производители бутилированных вод сейчас используют технологию обратного осмоса, которая фильтрует как различные микроэлементы, так и биоогранизмы, содержащиеся в воде.
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