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Очищенная вода оказалась вредной для здоровья: Эксперт рассказал, что нужно пить

Очищенная вода оказалась вредной для здоровья: Эксперт рассказал, что нужно пить

По словам специалиста по питьевым и минеральным водам Дмитрия Морозова, многие производители бутилированных вод сейчас используют технологию обратного осмоса, которая фильтрует как различные микроэлементы, так и биоогранизмы, содержащиеся в воде.

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