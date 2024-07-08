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«Эта скумбрия издевается?»: жена Зеленского возмутила украинцев запуском «уроков счастья»

фото: Она назвала свой курс адаптированной версией американской программы. Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена спровоцировала волну возмущения среди соотечественников, объявив в соцсетях о запуске «уроков счастья» для школьников.

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