«Эта скумбрия издевается?»: жена Зеленского возмутила украинцев запуском «уроков счастья»

фото: Она назвала свой курс адаптированной версией американской программы. Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена спровоцировала волну возмущения среди соотечественников, объявив в соцсетях о запуске «уроков счастья» для школьников.
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