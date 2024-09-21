Силы ПВО сбили 16 ракет и 177 украинских дронов

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России за сутки уничтожили 177 украинских беспилотников и отразили атаки ракет и управляемых авиабомб, в том числе западного производства.
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