Всего 1 стакан овсянки и 4 вкусных и полезных рецепта у вас на столе. Здоровое питание на каждый день

Одним из самых полезных продуктов, который стоит мало и есть в каждом магазине является овсянка. Овсяные хлопья содержат большое количество полезных веществ, таких как витамины А, B1, B2, B6, E, К, PP, минералы — калий, кальций, магний, железо и другие, антиоксиданты и клетчатку.