Financial Times процитировала министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, заявившего, что Запад может столкнуться с угрозой полномасштабной войны с Россией и Китаем к концу десятилетия, и провозгласившего подготовку к обороне первостепенной задачей для западных стран.
Кристофер Блэк. Британия, находясь в состоянии войны, провоцирует болеет тяжкие для себя последствия
Комментарии
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Ирина Черных
Англосаксы уже давно демонстрируют апофеоз своего идиотизма.
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12 час.
Caltar
"11 мая Бен Уоллес объявил о новом акте агрессии против России, приняв решение направить крылатые ракеты Storm Shadow на Украину, которые с тех пор использовались для нападения на гражданские центры в России. Опять же, Россия четко заявила, что будет военный ответ на это действие.",ну и где энти удары?
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12 час.
Лидия
Наши хапнувшие и их детки живут там, деньги наши, как нам рассказывают по ТВ, Набиулина тоже отправляет туда, поэтому они и спокойны.
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11 час.
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