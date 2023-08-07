Кристофер Блэк. Британия, находясь в состоянии войны, провоцирует болеет тяжкие для себя последствия

Caltar

"11 мая Бен Уоллес объявил о новом акте агрессии против России, приняв решение направить крылатые ракеты Storm Shadow на Украину, которые с тех пор использовались для нападения на гражданские центры в России. Опять же, Россия четко заявила, что будет военный ответ на это действие.",ну и где энти удары?