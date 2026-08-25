Роботы приходят в химзащиту НРТК «Курьер» с боевым модулем и наземными минами. Боковой лоток подходит и для нагрузок, характерных для войск РХБЗРоссийская армия берё.
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Роботы приходят в химзащиту НРТК «Курьер» с боевым модулем и наземными минами. Боковой лоток подходит и для нагрузок, характерных для войск РХБЗРоссийская армия берё.
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