Семиклассник совершил суицид рядом со школой в Ленобласти

Друзья нашли 14-летнего школьника бездыханным на стойке в Шлиссельбурге Криминальное расследование по факту доведения до самоубийства начали после трагической смерти ученика средней школы в Кировском районе Ленобласти.
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