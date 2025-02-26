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Царьград

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Курахово освобожден: рассказ матери о потере сына и атаке дронов ВСУ

Курахово освобожден: рассказ матери о потере сына и атаке дронов ВСУ

Лариса Борисова из Курахово рассказала о трагедии, когда украинские дроны атаковали во время похорон её сына.

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