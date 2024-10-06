Боец Шаман: В вещах убитых бойцов ВСУ в Угледаре нашли женские золотые украшения

Заместитель командира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман заявил, что его бойцы часто находят женские золотые украшения в личных вещах погибших украинских военнослужащих в Угледаре.
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