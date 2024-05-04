Жители Самарской области примут участие в конкурсе "Содействие" для благоустройства своих районов

Самарская область продолжает активную работу по благоустройству городских территорий. Согласно заявлениям пресс-службы мэрии города, уже сегодня самарцы могут начинать готовиться к новому конкурсу и выбору объектов.
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