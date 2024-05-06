Парафинотерапия для рук — что это такое? Пошаговая инструкция проведения процедуры в домашних условиях

Кожа рук в большей степени подвержена воздействию окружающей среды, бытовой химии и воды. Крайне сложно скрыть возрастные изменения рук, именно поэтому за ними важно обеспечить комплексный уход, не менее тщательный, чем за лицом.
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