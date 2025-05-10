Президент Буркина-Фасо рассказал, что планирует обсудить с Путиным

Президент Буркина-Фасо Ибраим Траоре планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопросы сотрудничества в обороне, образовании и науке, а также международную повестку, сообщил он 10 мая РИА Новости.
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