МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС
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МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

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Собянин сообщил об объединении более 7,5 тысячи компаний проектом «Сделано в Москве»

Четыре года исполнилось проекту «Сделано в Москве», который за это время объединил более 7,5 тысячи компаний с продукцией в 35 категориях.

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