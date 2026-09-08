Собянин сообщил об объединении более 7,5 тысячи компаний проектом «Сделано в Москве»

Четыре года исполнилось проекту «Сделано в Москве», который за это время объединил более 7,5 тысячи компаний с продукцией в 35 категориях.
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