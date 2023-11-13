В Госдуме предложили разрешить властям регионов запрещать "наливайки"

На рассмотрение Государственной думы РФ внесены поправки в законодательство, наделяющие региональные власти правом запрещать розничную продажу пива и ряда слабоалкогольных напитков в так называемых "наливайках" .
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