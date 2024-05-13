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Царьград

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Первый пациент, которому была пересажена почка свиньи, скончался

Первый пациент, которому была пересажена почка свиньи, скончался

Врачи предполагали, что трансплантированный орган сможет функционировать не менее двух лет.Ричард Слеймен — первый человек, которому была пересажена почка генетически модифицированной свиньи, — скончался спустя два месяца после операции.

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