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Аргументы недели

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Правые силы всё сильнее влияют на политику Германии

Правые силы всё сильнее влияют на политику Германии

«Альтернатива для Германии» стала не только самой популярной партией, но и постепенно начинает реально влиять на политическую повестку страны.

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Профиль пользователя Геннадий Бережнов
Геннадий Бережнов

АДГ  начинает реально влиять на политическую повестку страны и это очевидно. Однако главное то удержать свои позиции и не дать Мерцу их придавить-немцы готовы поддержать и ставку нужно делать на народ уже сейчас!!