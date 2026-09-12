Правые силы всё сильнее влияют на политику Германии

«Альтернатива для Германии» стала не только самой популярной партией, но и постепенно начинает реально влиять на политическую повестку страны.
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АДГ начинает реально влиять на политическую повестку страны и это очевидно. Однако главное то удержать свои позиции и не дать Мерцу их придавить-немцы готовы поддержать и ставку нужно делать на народ уже сейчас!!