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Царьград

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МЧС: Опасность схода снега с крыш - остерегайтесь водостоков и подозрительных звуков!

МЧС: Опасность схода снега с крыш - остерегайтесь водостоков и подозрительных звуков!

МЧС России предупреждает о серьезной опасности схода льда и снега с крыш зданий, особенно вблизи водостоков.

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