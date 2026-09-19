This Week’s Awesome Tech Stories From Around the Web (Through September 19)

Science Meet a Mouse Whose Brain Cortex Is Made Up of Human CellsAntonio Regalado | MIT Technology Review ($) “Multiple cameras tracked a mouse as it wandered around a small arena.
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