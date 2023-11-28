ВС РФ нанесли удар ракетами Х-59 по объектам ВСУ в Кривом Роге

Российские военнослужащие в ночь на 28 ноября нанесли удар по объектам ВСУ в Кривом Роге. Как сообщает военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале, атака была произведена при помощи авиационных ракет Х-59.
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