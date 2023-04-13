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Британцы назвали Сунака «стажером Байдена» после непродолжительной беседы политиков

Британцы назвали Сунака «стажером Байдена» после непродолжительной беседы политиков

Британские читатели издания Mirror подняли на смех своего премьер-министра Риши Сунака после его непродолжительной беседы с американским президентом Джо Байденом в лобби отеля.

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