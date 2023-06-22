Daily Moscow

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Россияне увеличили траты на успокоительные и глицин до 472 млн рублей на фоне ЕГЭ

Россияне увеличили траты на успокоительные и глицин до 472 млн рублей на фоне ЕГЭ

Как пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков государственной системы маркировки «Честный знак» Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), с конца мая по конец июня граждане России потратили на успокоительные и глицин 471,9 млн рублей.

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