Xiaomi MX11 может быть представлен в октябре на технологическом мероприятии Xiaomi

Китайские СМИ сообщают, что кроссовер Xiaomi будет представлен в конце октября. Сообщается, что в конце октября компания Xiaomi проведет грандиозную пресс-конференцию, на которой представит ряд новых электронных продуктов.
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