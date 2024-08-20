Xiaomi MX11 может быть представлен в октябре на технологическом мероприятии Xiaomi

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Китайские СМИ сообщают, что кроссовер Xiaomi будет представлен в конце октября. Сообщается, что в конце октября компания Xiaomi проведет грандиозную пресс-конференцию, на которой представит ряд новых электронных продуктов.