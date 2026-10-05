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За счет чего можно решить проблему российских «полярных энергоостровов»

За счет чего можно решить проблему российских «полярных энергоостровов»

Из-за резко изменившейся конъюнктуры после начала российской СВО на Украине и прихода к власти в США Дональда Трампа вся «зеленая энергетика», на которую делали ставку в ЕС и КНР, была предана анафеме.

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