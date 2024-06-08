Расчеты 122-мм орудий Д-30 группировки войск «Днепр» уничтожили склад боеприпасов на Херсонском направлении

После поражения цели расчет за несколько секунд маскирует орудие и уходит в укрытие. .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Экипаж вертолета Ка-52М ВКС России успешно поразил подразделения ВСУ в зоне проведения СВО
- Расчёт гаубицы М-46, уничтожил выявленный операторами разведывательных БпЛА опорный пункт ВСУ на территории Харьковской области
- Снайперская тройка группировки войск «Днепр» сорвала ротацию ВСУ на Ореховском направлении СВО
Свежие комментарии