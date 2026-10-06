PLOS One: в странах с большим числом домашних кошек уровень счастья выше

В странах, где живет больше домашних кошек, люди в среднем сообщают о более высоком уровне счастья. Такую закономерность обнаружила международная группа под руководством Хавьера Борраса-Леона из Национального института психиатрии имени Рамона де ла Фуэнте Муньиса в Мексике.
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