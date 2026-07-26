В Омске не успели открыть фонтан на набережной во время российско-казахстанского форума. Его планируют презентовать 20 августа.
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В Омске не успели открыть фонтан на набережной во время российско-казахстанского форума. Его планируют презентовать 20 августа.
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