Как люди перекрашивают свои кухни. 5 классных примеров: до и после покраски

На днях я опубликовала пост с рассказом, как можно изменить интерьер с помощью перекраски мебели. И показала пример с впечатляющими фотографиями — мужчина покрасил коричневый кухонный гарнитур (такие встречаются во многих российских квартирах) в белый цвет.
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