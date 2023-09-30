Красивая садовая дорожка, которая многократно легче дорожек из бетона, формы, плитки и щебёнки

Создайте своими руками потрясающую дорожку из необычного материала — пеноплекса! Обычно он используется для утепления разных объектов, но его вполне можно приспособить и в качестве основы садовой дорожки! Зашершавьте поверхность листов пеноплекса любым удобным инструментом, например, зубчатой нержавеющей теркой.
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