Посол России: Сеул всерьез воспринял предупреждение о поставках оружия Киеву

Власти Южной Кореи всерьез восприняли предупреждение России о поставках оружия Украине.Посол России в Республике Георгий Зиновьев в интервью «Известиям» заявил о том, что несмотря на заявления ряда южнокорейских чиновников практических шагов в этом направлении не было.
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