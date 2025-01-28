Посол России: Сеул всерьез воспринял предупреждение о поставках оружия Киеву

Власти Южной Кореи всерьез восприняли предупреждение России о поставках оружия Украине.Посол России в Республике Георгий Зиновьев в интервью «Известиям» заявил о том, что несмотря на заявления ряда южнокорейских чиновников практических шагов в этом направлении не было.