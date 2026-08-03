Продолжаем эксперимент, незримо поднятый на КОНТ публикатором под ником Крестьянин, у которого все, без исключения, тексты сгенерированы нейросетью Deepseek.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Британия перешла красную черту. Москва даст три дня на покаяние: Первый "Посейдон" примет Лондон? Это будет настоящее цунами...
- Они думали, Россия промолчит: неожиданный ход Москвы поверг Норвегию в шок — что произошло после задержания судна РФ.
- Германия в ярости: хвалёные «Гепарды» сожжены. НАТО в панике считает убытки. Конец «Небесного щита».
Свежие комментарии