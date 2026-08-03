Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Бомба незамедленного действия. Читать всем!

Бомба незамедленного действия. Читать всем!

Продолжаем эксперимент, незримо поднятый на КОНТ публикатором под ником Крестьянин, у которого все, без исключения, тексты сгенерированы нейросетью Deepseek.

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Комментарии
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Аркадий Шацкий
С университетами в аулах ИИ перегнул.
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1 м.
ВА
Владимир Акулов
Да  здравствует  ИИ   - конец    эволюции  человеческого  разума!
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4 н.