Бильярдист из Бабушкинского стал победителем фестиваля «Формула жизни»

Первое место в личном зачете по бильярду в дисциплине «Пул» на фестивале «Формула жизни» в Москве занял специалист отдела организации транспортировки пациентов, уборки и дезинфекции помещений больницы имени А.
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