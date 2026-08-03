В Омске начинается формирование 2-9 классов новой школы в «Серебряном береге». Прием документов начинается с 5 августа.
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В Омске начинается формирование 2-9 классов новой школы в «Серебряном береге». Прием документов начинается с 5 августа.
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