Банк России установил факты неправомерного использования инсайдерской информации старшим трейдером в управлении операций на рынке акций «ИК Велес капитал» Владимиром Наумовым, следует из сообщения регулятора.
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