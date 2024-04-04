Apex Legends Монеты/Coins 1000-11500 PC/PS/XBOX https://gamesdb.ru/buy/3344952 – Для получения монет на PC/PS, н...

Apex Legends Монеты/Coins 1000-11500 PC/PS/XBOXhttps://gamesdb.ru/buy/3344952 – Для получения монет на PC/PS, необходимо привязать аккаунт xbox к вашему основному аккаунту EA (Инструкция ниже, в разделе дополнительной информации)Работает для всех платформ и всех регионов.