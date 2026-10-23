С сентября 2025 года отели Краснодарского края с номерным фондом более 50 номеров обязаны предоставлять гостям возможность заселения через мессенджер MAX, где для подтверждения личности используется «Цифровой ID», оформляемый через «Госуслуги».
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