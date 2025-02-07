Axios: Нетаньяху представил план прекращения войны в обмен на изгнание ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе встреч в Вашингтоне заявил, что готов прекратить войну в секторе Газа, если лидеры палестинской группировки ХАМАС откажутся от власти и "отправятся в изгнание".
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