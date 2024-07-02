Правительство Индонезии направит пострадавшим в Папуа гуманитарную помощь

Гуманитарная помощь на сумму 17 млрд рупий (90,5 млн руб.) будет направлена жертвам оползня, который сошел в мае 2024 года в Папуа-Новой Гвинее, 2 июля приводит слова министра-координатора по человеческому развитию и культуре Мухаджира Эффенди агентство ANTARA.