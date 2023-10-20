Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 169 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Виленский
    Остаётся замкнуть кольцо. Удачи вам, ребята, возвращайтесь с Победой!Авдеевский котёл
  • Samarium
    Не пора ли этому деятелю  туда, где этот язык для него родной....,,,??? Засиделся он явно в своем кресле...хотя и тол...Песков отказался ...
  • Дмитрий Т
    кассетными боеприпасами тех террористов бандеровцев мочить, бомбами фаб 500, бомбы Одаб 500 пора применять, солнцепек...Под Авдеевкой иду...

Иран официально активировал систему GPS, несмотря на предупреждение США

Иран официально активировал систему GPS, несмотря на предупреждение США

Система Beidou GPS принадлежит Китаю и, следовательно, не контролируется Соединенными Штатами.Это означает, что иранские ракеты могут управляться системой позиционирования, которую США не могут отключить.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх