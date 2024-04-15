Иностранцы все чаще оформляют российские карты «Мир»

Российские банки отмечают в первом квартале 2024 года существенный рост спроса среди иностранных граждан на карты российской платежной системы «Мир», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос кредитных организаций и туристических компаний.
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